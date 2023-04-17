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    «Команды разных планет»: Слуцкий – о дерби «Торпедо» – «Спартак»

    Леонид Слуцкий порассуждал о перспективах «Торпедо» после поражения от «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

    «Что такого сделал Пеп Клотет, что «Торпедо» стало похоже на футбольную команду? Всe очень просто: когда ты борешься за сохранение прописки, то всe очень напряжeнно.

    На каком-то этапе ты смирился с тем, что вылетаешь, очень большие очковые отрывы, и тут тебе вдруг прилетает два технических очка после матча с «Пари НН», идeт смена тренера.

    Тренер испанский, наверняка он не накачивает так игроков, позволяет им играть более раскрепощeнно. Становится чуть лучше, но если честно, в первом тайме матча со «Спартаком» у соперника «Торпедо» было подавляющее преимущество.

    Говорить о том, что «Торпедо» выправляется, я бы не стал. В первом тайме были не команды разного уровня, а команды разных планет», – сказал Слуцкий.

    • «Спартак» победил в дерби со счетом 2:1.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 23 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 5 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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