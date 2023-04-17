«Команды разных планет»: Слуцкий – о дерби «Торпедо» – «Спартак»

Леонид Слуцкий порассуждал о перспективах «Торпедо» после поражения от «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

«Что такого сделал Пеп Клотет, что «Торпедо» стало похоже на футбольную команду? Всe очень просто: когда ты борешься за сохранение прописки, то всe очень напряжeнно.

На каком-то этапе ты смирился с тем, что вылетаешь, очень большие очковые отрывы, и тут тебе вдруг прилетает два технических очка после матча с «Пари НН», идeт смена тренера.

Тренер испанский, наверняка он не накачивает так игроков, позволяет им играть более раскрепощeнно. Становится чуть лучше, но если честно, в первом тайме матча со «Спартаком» у соперника «Торпедо» было подавляющее преимущество.

Говорить о том, что «Торпедо» выправляется, я бы не стал. В первом тайме были не команды разного уровня, а команды разных планет», – сказал Слуцкий.