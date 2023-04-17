Колосков назвал лучший матч весенней части сезона РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».
- Итоговый результат – ничья 0:0.
- «Зенит» лидирует в чемпионате.
- «Ростов» идет на 2-м месте с 9-очковым отставанием.
«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола спокойно забивать, один Малком сколько не сумел забить.
Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч очень живо смотрелся.
Не случайно то, что обе команды являются лидерами нашего чемпионата», – сказал Колосков.
Источник: «РБ Спорт»