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    Колосков назвал лучший матч весенней части сезона РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

    • Итоговый результат – ничья 0:0.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.
    • «Ростов» идет на 2-м месте с 9-очковым отставанием.

    «Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола спокойно забивать, один Малком сколько не сумел забить.

    Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч очень живо смотрелся.

    Не случайно то, что обе команды являются лидерами нашего чемпионата», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14449

      Skull_Boy 26 минут назад

      Хорошо прогнулся даже профессионально и 0-0 лучший матч элитный дЭбил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1143

      Таврида 30 минут назад

      Так держать! Обеспечим российский чемпионат красивыми нулями! К черту Холандов!

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