Колосков назвал лучший матч весенней части сезона РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

Итоговый результат – ничья 0:0.

«Зенит» лидирует в чемпионате.

«Ростов» идет на 2-м месте с 9-очковым отставанием.

«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола спокойно забивать, один Малком сколько не сумел забить.

Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч очень живо смотрелся.

Не случайно то, что обе команды являются лидерами нашего чемпионата», – сказал Колосков.