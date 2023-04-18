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    Арбитр Федотов объяснил, почему Карасев не остановил матч «Ростов» – «Зенит», когда на поле было два мяча

    Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (0:0).

    «Всего один эпизод: на 60-й минуте Карасeв назначил 11-метровый удар, и VAR в лице Кукуяна вмешался.

    К монитору звать не пришлось, потому что это фактическая ошибка — само нарушение произошло за штрафной. Правильное решение — штрафной удар.

    А на второй мяч внимания обращать не нужно: он лежал далеко, и футболисты двигались не к нему, а к воротам», — сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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