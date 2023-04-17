Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Никто так хорошо против «Зенита» не играл»: Орлов похвалил «Ростов»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита».

    «У «Зенита» было 4-5 голевых моментов. Однако «Ростов» подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо против «Зенита» в этом сезоне никто не играл.

    Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

    «Ростов» мне очень понравился. Хозяева слажено действовали в обороне и быстро переходили в атаку», – сказал Орлов.

    • Итоговый результат – ничья 0:0.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.
    • «Ростов» идет на 2-м месте с 9-очковым отставанием.

    Новости по теме
    Карпин ответил, что сказал игрокам «Ростова» после ничьей с «Зенитом» 6
    Колосков назвал лучший матч весенней части сезона РПЛ 7
    Капитан «Ростова» прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 