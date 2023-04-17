«Никто так хорошо против «Зенита» не играл»: Орлов похвалил «Ростов»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита».

«У «Зенита» было 4-5 голевых моментов. Однако «Ростов» подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо против «Зенита» в этом сезоне никто не играл.

Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

«Ростов» мне очень понравился. Хозяева слажено действовали в обороне и быстро переходили в атаку», – сказал Орлов.