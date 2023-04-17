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  • «Никто так хорошо против «Зенита» не играл»: Орлов похвалил «Ростов»

«Никто так хорошо против «Зенита» не играл»: Орлов похвалил «Ростов»

17 апреля 2023, 12:21
2

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита».

«У «Зенита» было 4-5 голевых моментов. Однако «Ростов» подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо против «Зенита» в этом сезоне никто не играл.

Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

«Ростов» мне очень понравился. Хозяева слажено действовали в обороне и быстро переходили в атаку», – сказал Орлов.

  • Итоговый результат – ничья 0:0.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате.
  • «Ростов» идет на 2-м месте с 9-очковым отставанием.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Орлов Геннадий
Комментарии (2)
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Garrincha58
1681728382
бредятина!!!! ЦСКА играл против питерцев намного лучше Ростова, а Зенит играл так плохо поэтому Ростов так смотрелся счёт должен был быть 3-0 3-1 в пользу лидера Орлов как всегда не тот матч смотрел или дремал пол матча
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Эном айс
1681734962
Хорошо, не хорошо.. Сказал бы, так " вдумчиво" никто против Зенита не играл. Хотя и не переиграл. Хомяки опешили и загрустили, хотя могли и выиграть...положим 3-1.
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