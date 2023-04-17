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    Карпин ответил, что сказал игрокам «Ростова» после ничьей с «Зенитом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскрыл подробности общения с футболистами после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Итоговый результат – ничья 0:0.
    • Лидирующий «Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова».

    «После игры в раздевалке чаще всего не критикую, вне зависимости от результата. Если только совсем какое-то безобразие происходит на поле.

    Поблагодарил за самоотдачу, поздравлять не с чем. Поблагодарил за то, что сделали работу, как могут на данный момент – как могли, так и делали.

    Так что претензий, естественно, ни к кому нет, поэтому поблагодарил просто, и всe», – рассказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5003

      neveldomha 1 час назад

      Следующий тур будет бомбический. Зенит-Динамо, ЦСКА-Локомотив, Спартак-Краснодар. Урал-Ростов. Именно этот тур все и покажет. Думаю, что в Е-бурге Ростов расстанется со вторым местом

      0
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      Рейтинг: +2377

      Январь 59 > neveldomha 1 час назад

      Смешнее будет если ЦСКА и Спартак на своих стадионах останутся без трех очков.

      1
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      Рейтинг: +55592

      MaxRnD > neveldomha 54 минуты назад

      Ну так то вы вчера уже точку ставить собирались, не ? Передумали ?

      0
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      Рейтинг: +1029

      SLADE2019 > Январь 59 28 минут назад

      А по ине, ничего смешного не будет. Будет все вполне объективно. Локо сейчас предпочтительнее ЦСКА, а Спартак такой команде, как Краснодар тем более по силе.

      0
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      Рейтинг: +1029

      SLADE2019 2 часа назад

      Как всегда, как будто одолжение делает, слова из себя выдавливая. Он, в случае достижения каких-либо значимых успехов в футболе, с людьми бы наверное не разговаривал.

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      Рейтинг: +24604

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Скромно, по-мужски.

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