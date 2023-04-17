Карпин ответил, что сказал игрокам «Ростова» после ничьей с «Зенитом»

Следующий тур будет бомбический. Зенит-Динамо, ЦСКА-Локомотив, Спартак-Краснодар. Урал-Ростов. Именно этот тур все и покажет. Думаю, что в Е-бурге Ростов расстанется со вторым местом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскрыл подробности общения с футболистами после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».
- Итоговый результат – ничья 0:0.
- Лидирующий «Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова».
«После игры в раздевалке чаще всего не критикую, вне зависимости от результата. Если только совсем какое-то безобразие происходит на поле.
Поблагодарил за самоотдачу, поздравлять не с чем. Поблагодарил за то, что сделали работу, как могут на данный момент – как могли, так и делали.
Так что претензий, естественно, ни к кому нет, поэтому поблагодарил просто, и всe», – рассказал Карпин.