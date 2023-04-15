«Нужно быть скромнее»: тренер «Енисея» ответил на претензии Игнашевича

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов отреагировал на слова Сергея Игнашевича.
Тренер «Балтики» перед матчем в Красноярске раскритиковал принимающую сторону.
«Мы столкнулись с позорным поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус», – сказал Игнашевич в преддверии игры.
«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус. У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам.
Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.
Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов.
У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально.
Сам футбол был отличный и достойный. Спорт – от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы – уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», – ответил Ивахов.
- «Енисей» дома сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.