«Нужно быть скромнее»: тренер «Енисея» ответил на претензии Игнашевича

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов отреагировал на слова Сергея Игнашевича.

Тренер «Балтики» перед матчем в Красноярске раскритиковал принимающую сторону.

«Мы столкнулись с позорным поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус», – сказал Игнашевич в преддверии игры.

«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус. У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам.

Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.

Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов.

У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально.

Сам футбол был отличный и достойный. Спорт – от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы – уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», – ответил Ивахов.