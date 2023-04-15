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    «Нужно быть скромнее»: тренер «Енисея» ответил на претензии Игнашевича

    Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов отреагировал на слова Сергея Игнашевича.

    Тренер «Балтики» перед матчем в Красноярске раскритиковал принимающую сторону.

    «Мы столкнулись с позорным поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус», – сказал Игнашевич в преддверии игры.

    «Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус. У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам.

    Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.

    Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов.

    У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально.

    Сам футбол был отличный и достойный. Спорт – от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы – уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», – ответил Ивахов.

    • «Енисей» дома сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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