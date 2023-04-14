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    Где смотреть матч «Урал» – ЦСКА: 23 тур РПЛ, 15 апреля 2023

    «Урал» и ЦСКА сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

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    «Урал» занимает десятое место в чемпионате, имея на счету 25 очков. ЦСКА с 41 очком идет на четвертом месте.

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Голы забили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.

    • Матч состоится в субботу, 15 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,02. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Урала» дают 3,90.

    Источник: «Бомбардир»

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