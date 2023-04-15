«Урал» и ЦСКА сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

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«Урал» занимает десятое место в чемпионате, имея на счету 25 очков. ЦСКА с 41 очком идет на четвертом месте.

Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Голы забили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.

Матч состоится в субботу, 15 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,02. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Урала» дают 3,90.