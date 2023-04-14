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    Арбитр ударил Робертсона локтем: FA вынесла решение по инциденту

    Греческий арбитр Константин Хатцидакис избежал наказания за удар защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона локтем по лицу.

    • Инцидент произошел в перерыве матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).
    • Когда прозвучал свисток об окончании первого тайма, Робертсон подошел к боковому судье и стал ему что-то говорить.
    • Хатцидакис правым локтем отмахнулся от шотландского футболиста, чем вызвал гнев его партнеров по «Ливерпулю».

    «Мы тщательно рассмотрели все свидетельства в связи с инцидентом, который случился на «Энфилде» и не будем предпринимать никаких дальнейших действий», – говорится в заявлении FA.

    Хатцидакис заявил, что помогал расследованию и извинился перед Робертсоном.

    «Я точно не намеревался вступать в какой‑либо контакт с Энди, когда отдeрнул от него руку, и за это я извинился. С нетерпением жду возвращения к работе на матчах», – сказал Хатцидакис.

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    Источник: Sky Sports

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