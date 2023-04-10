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    Боковой судья локтем отмахнулся от Робертсона в перерыве матча «Ливерпуль» – «Арсенал»

    Лайнсмен Константинос Хатцидакис, возможно, ударил защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.

    Инцидент произошел в перерыве матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

    Когда прозвучал свисток об окончании первого тайма, Робертсон подошел к боковому судье и стал ему что-то говорить.

    Хатцидакис правым локтем отмахнулся от шотландского футболиста, чем вызвал гнев его партнеров по «Ливерпулю».

    Отойдя от лайнсмена, Робертсон держался рукой за лицо.

    Претензии игроков «Ливерпуля» к главному арбитру Полу Тирни и его ассистенту ни к чему не привели. Хотя нет – Робертсон еще и желтую карточку получил за бурную реакцию.

    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: Daily Mail

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