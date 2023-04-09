Закончился центральный матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Команды сыграли вничью – 2:2.

Лондонцы упустили победу на 87-й минуте, отличился Роберто Фирмино.

На 52-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти. Он не забил второй 11-метровый подряд.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в АПЛ с 44 очками. «Арсенал» имеет 73 очка и идет на первой строчке.

Англия. АПЛ. 30-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинелли, 8; 0:2 – Жезус, 28; 1:2 – Салах, 42; 2:2 – Фирмино, 87.

Незабитый пенальти: Салах, 52.

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