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    АПЛ. «Арсенал» упустил победу над «Ливерпулем» на 87-й минуте (2:2)

    Закончился центральный матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Команды сыграли вничью – 2:2.

    Лондонцы упустили победу на 87-й минуте, отличился Роберто Фирмино.

    На 52-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти. Он не забил второй 11-метровый подряд.

    «Ливерпуль» занимает восьмое место в АПЛ с 44 очками. «Арсенал» имеет 73 очка и идет на первой строчке.

    Англия. АПЛ. 30-й тур

    Ливерпуль – Арсенал – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мартинелли, 8; 0:2 – Жезус, 28; 1:2 – Салах, 42; 2:2 – Фирмино, 87.

    Незабитый пенальти: Салах, 52.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      Sergicious 2 минуты назад

      Это Ливерпуль упустил, а не Арсенал.
      Столько моментов во втором тайме, уже должны были побеждать

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