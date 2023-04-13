Игрок «Зенита»: «Мечтаю надеть футболку сборной Бразилии»

Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопросы о своих перспективах в клубе и сборной Бразилии.

– Какая цель у вас цель в «Зените»? Многие футболисты ведь выстраивают стратегию развития карьеры – как долго вы хотели бы оставаться здесь?

– Ближайшая цель – чемпионство. Более долгоиграющая – продолжить побеждать. Завоевать ещe трофеи.

Понятно, что нельзя загадывать ничего на будущее. И не могу сказать, сколько времени я проведу здесь.

Но мое желание – остаться здесь как можно дольше. Мне очень хорошо здесь.

– Есть ли мечта поиграть в Европе? И попасть в сборную?

– Конечно, любой футболист хочет попробовать себя в одной из топ-лиг. Я выступал в Португалии, сейчас – в России. Но я живу сегодняшним днем. И хочу побеждать здесь и сейчас.

А что касается сборной, то, как и все, однажды мечтаю надеть еe футболку. Думаю, шансы есть у всех. Для этого нужно качественно работать. Уверен, за всеми футболистами следят.