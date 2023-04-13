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    Игрок «Зенита»: «Мечтаю надеть футболку сборной Бразилии»

    Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопросы о своих перспективах в клубе и сборной Бразилии.

    – Какая цель у вас цель в «Зените»? Многие футболисты ведь выстраивают стратегию развития карьеры – как долго вы хотели бы оставаться здесь?

    – Ближайшая цель – чемпионство. Более долгоиграющая – продолжить побеждать. Завоевать ещe трофеи.

    Понятно, что нельзя загадывать ничего на будущее. И не могу сказать, сколько времени я проведу здесь.

    Но мое желание – остаться здесь как можно дольше. Мне очень хорошо здесь.

    – Есть ли мечта поиграть в Европе? И попасть в сборную?

    – Конечно, любой футболист хочет попробовать себя в одной из топ-лиг. Я выступал в Португалии, сейчас – в России. Но я живу сегодняшним днем. И хочу побеждать здесь и сейчас.

    А что касается сборной, то, как и все, однажды мечтаю надеть еe футболку. Думаю, шансы есть у всех. Для этого нужно качественно работать. Уверен, за всеми футболистами следят.

    • Прошлым летом «Зенит» купил Родригао у «Сочи» за 3,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за петербургскую команду 24 матча и забил 1 гол.
    • Контракт бразильца с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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