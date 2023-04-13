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    Экс-игрок «Фейеноорда» объяснил, почему ненавидит Моуриньо

    Бывший игрок «Фейеноорда» Брайан Линссен поделился ожиданиями от матча голландского клуба с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы.

    «Я должен быть с вами честным. Я ненавижу Моуринью. Во-первых, мы проиграли «Роме» в финале Лиги конференций в прошлом году. В какой-то момент меня уже раздражали соперники, когда после игры они просто жевали жвачку. Я надеюсь, что сегодня парни отомстят за меня.

    Я всe ещe слежу за клубом, сегодня я напряжeн. Немного больше, чем обычно. Это должно быть местью за всех игроков, которые ушли из клуба в конце сезона. Я хочу, чтобы они продолжили и выиграли финал», — цитирует Линссена Voetbal International.

    • «Фейеноорд» примет «Рому» сегодня, 13 апреля.
    • Начало матча – в 19:45 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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