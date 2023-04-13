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  • Экс-помощник Бердыева рассказал, о чем тренер жалеет больше всего

Экс-помощник Бердыева рассказал, о чем тренер жалеет больше всего

13 апреля 2023, 17:50

Иван Данильянц, бывший ассистент Курбана Бердыева, прокомментировал увольнение тренера из «Сочи».

– Это его решение прежде всего. Я с ним не общался, но мне кажется, он понимает, что в таких условиях невозможно конструктивно работать. Ему важны контекст, детали. Но ни одного футболиста за это время не пригласили в команду. Многие вещи складывались не так, как он себе представлял. Я исхожу из своих мыслей.

Если же это решение со стороны клуба, то абсолютно недальновидно было приглашать такого человека и не дать ему возможность поработать.

– Как думаете, период в «Сочи» не отразится негативно на его карьере?

– Пути Господни неисповедимы. Все может быть по-разному. В любом случае это неприятно. Но я уверен, что он профессионал и делал так, как должно было быть. К сожалению, это все сталкивалось с недоверием и недопониманием.

– Ради работы в «Сочи» он бросил все в Иране.

Думаю, он больше всего об этом жалеет. Потому что там была благоприятная атмосфера: хорошее отношение президента к нему, у него было все, что позволяло развиваться вдолгую.

Но авторитет Бориса Ротенберга, который его пригласил, не позволил Курбану Бекиевичу отказать ему. На деле же оказалось, что это все были слова, которые не были подкреплены делами.

Команда там взрослая, которая уже показала хороший результат в прошлом. После каждого взлета возможны падения.

Когда Курбан Бекиевич принял предложение, речь шла о создании в перспективе новой команды, которая была бы с молодостью и желанием, как, например, нынешний «Ростов». Думаю, у Курбана Бекиевича это было в голове.

  • «Сочи» при Бердыеве одержал 2 победы и потерпел 3 поражения в 5 матчах РПЛ.
  • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».
  • До «Сочи» тренер был в иранском «Тракторе».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан
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