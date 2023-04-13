Экс-футболист ЦСКА Дуду назвал главный минус России

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду поделился впечатлениями от жизни в России.
– Сравните Россию и Бразилию и назовите плюсы и минусы жизни в этих странах.
– В России жить замечательно: богатейшая страна, богатая история, отличная культура, красивый Кремль.
Главный минус вашей страны – холод, единственное, что мне никогда не нравилось.
Что касается Бразилии, то у нее, естественно, есть минусы, но это не столь важно, потому что это моя страна. Мы, бразильцы, будем любить свою страну при любом раскладе!
– Москва или Рио-де-Жанейро?
– Рио-де-Жанейро! Если бы я выбирал, где жить, то, конечно, Рио, потому что в Москве нет пляжа и не так солнечно. Будь это у столицы России, ваш город был бы лучшим в мире.
А если говорить, где бы я работал, выбрал бы Москву, потому что там больше платят.
- Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
- Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
- 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.