Экс-футболист ЦСКА Дуду назвал главный минус России

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду поделился впечатлениями от жизни в России.

– Сравните Россию и Бразилию и назовите плюсы и минусы жизни в этих странах.

– В России жить замечательно: богатейшая страна, богатая история, отличная культура, красивый Кремль.

Главный минус вашей страны – холод, единственное, что мне никогда не нравилось.

Что касается Бразилии, то у нее, естественно, есть минусы, но это не столь важно, потому что это моя страна. Мы, бразильцы, будем любить свою страну при любом раскладе!

– Москва или Рио-де-Жанейро?

– Рио-де-Жанейро! Если бы я выбирал, где жить, то, конечно, Рио, потому что в Москве нет пляжа и не так солнечно. Будь это у столицы России, ваш город был бы лучшим в мире.

А если говорить, где бы я работал, выбрал бы Москву, потому что там больше платят.