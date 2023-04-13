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    Экс-футболист ЦСКА Дуду назвал главный минус России

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду поделился впечатлениями от жизни в России.

    – Сравните Россию и Бразилию и назовите плюсы и минусы жизни в этих странах.

    – В России жить замечательно: богатейшая страна, богатая история, отличная культура, красивый Кремль.

    Главный минус вашей страны – холод, единственное, что мне никогда не нравилось.

    Что касается Бразилии, то у нее, естественно, есть минусы, но это не столь важно, потому что это моя страна. Мы, бразильцы, будем любить свою страну при любом раскладе!

    – Москва или Рио-де-Жанейро?

    – Рио-де-Жанейро! Если бы я выбирал, где жить, то, конечно, Рио, потому что в Москве нет пляжа и не так солнечно. Будь это у столицы России, ваш город был бы лучшим в мире.

    А если говорить, где бы я работал, выбрал бы Москву, потому что там больше платят.

    • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
    • Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
    • 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +318

      cska1948 47 минут назад

      "став 2-ратным чемпионом России."
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      Бомбардир, а может: став 2-х кратным чемпионом?

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