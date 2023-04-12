Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом

Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом

12 апреля 2023, 14:50
9

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов намекнул на особое отношение судей к «Спартаку».

«17 марта: штаб «Спартака» в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.

4 апреля: Зарема говорит «судья хорошо отработал» после поражения «Спартака» против «Урала».

11 апреля: ЭСК признаeт, что в игре с «Динамо» спартаковцам дали ошибочный пенальти на Зобнине, а Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.

Совпадение? Не думаю!» — написал Радимов в телеграме.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • В 7 последних матчах у команды одна победа.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).

Еще по теме:
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом» 1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита» 32
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже» 3
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1681301399
Правильно считает.
Ответить
ilichkadr
1681303261
Офигительная помощь! Сначала дают левый пенальти, а потом признают, что он левый. Проглатывают эмоциональные танцы с бубнами в исполнении Соболева, а потом признают, что надо было его удалить. P.S. О такой безвозмездной помощи другим командам можно только мечтать.
Ответить
VVM1964
1681304790
"Радимов СЧИТАЕТ" - дальше можно всерьез не воспринимать ... Что там может считать этот балабол ???
Ответить
АлексМак
1681307052
Прав Влад, безусловно
Ответить
шахта Заполярная
1681310063
Накласть на буланова и всех немытых ниже написавших.
Ответить
alp
1681310407
да ну...ерунда полная.. судьи и раньше Спартак тащили...
Ответить
Krics
1681314514
Буланов, лучше о беспристрастном судействе и особых условиях для немытых пой, на Спартаке парятся только слабаки,ихмо.
Ответить
житель СПб
1681336824
Не может быть!
Ответить
Главные новости
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
5
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
11
Все новости
Все новости
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
5
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
11
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+