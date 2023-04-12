Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов намекнул на особое отношение судей к «Спартаку».

«17 марта: штаб «Спартака» в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.

4 апреля: Зарема говорит «судья хорошо отработал» после поражения «Спартака» против «Урала».

11 апреля: ЭСК признаeт, что в игре с «Динамо» спартаковцам дали ошибочный пенальти на Зобнине, а Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.

Совпадение? Не думаю!» — написал Радимов в телеграме.