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    Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о голах за московский клуб.

    – Пока ты забил за «Локо» шесть мячей. Какой гол больше всего понравился?

    – Не могу оценивать по красоте. Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне как форварду приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает, чтобы нападающий свои моменты использовал.

    Если брать по важности, по эмоциональности, то гол «Краснодару», наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный – это прям нечто особенное.

    • Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
    • Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    12.04.2023 13:45
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