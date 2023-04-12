Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о голах за московский клуб.

– Пока ты забил за «Локо» шесть мячей. Какой гол больше всего понравился?

– Не могу оценивать по красоте. Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне как форварду приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает, чтобы нападающий свои моменты использовал.

Если брать по важности, по эмоциональности, то гол «Краснодару», наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный – это прям нечто особенное.