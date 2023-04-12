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    Ренан рассказал об игроке, который перейдет в «Зенит» летом: «Очень талантливый футболист»

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о полузащитнике «Коринтианса» Ду Кейросе, который летом перейдет в клуб из Петербурга.

    — Летом в «Зенит» перейдет еще один футболист «Коринтианс» — Ду Кейрос. Что ты о нем можешь рассказать? Связывался ли ты уже с ним, что рассказывал ему о «Зените»?

    — Да, мы уже успели обсудить «Зенит». Я ему рассказал, что здесь круто, что это сильный клуб с суперусловиями, с отличной инфраструктурой, с отличными болельщиками. Он очень ждет момента, когда приедет сюда сам.

    Я считаю, что Ду Кейрос — большой футболист, очень талантливый, что он будет прогрессировать здесь. Уверен и в том, что он быстро адаптируется к местному футболу, ведь в «Зените» ему помогут в этом. Я абсолютно уверен, что он принесет много пользы клубу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5284

      PAREVG. 4 часа назад

      Я думал очередной мартыхай, оказалось - настоящий индеец.

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      Рейтинг: +5449

      ААМ 5 часов назад

      Поживём - увидим.

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