Ренан рассказал об игроке, который перейдет в «Зенит» летом: «Очень талантливый футболист»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о полузащитнике «Коринтианса» Ду Кейросе, который летом перейдет в клуб из Петербурга.

— Летом в «Зенит» перейдет еще один футболист «Коринтианс» — Ду Кейрос. Что ты о нем можешь рассказать? Связывался ли ты уже с ним, что рассказывал ему о «Зените»?

— Да, мы уже успели обсудить «Зенит». Я ему рассказал, что здесь круто, что это сильный клуб с суперусловиями, с отличной инфраструктурой, с отличными болельщиками. Он очень ждет момента, когда приедет сюда сам.

Я считаю, что Ду Кейрос — большой футболист, очень талантливый, что он будет прогрессировать здесь. Уверен и в том, что он быстро адаптируется к местному футболу, ведь в «Зените» ему помогут в этом. Я абсолютно уверен, что он принесет много пользы клубу.