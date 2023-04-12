Ренан объяснил, почему перешел в «Зенит»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал переход в клуб из Петербурга минувшей зимой.

— Что ты вообще знал о «Зените» и российском футболе до перехода сюда?

— Россия — это огромная страна. Я был наслышан о том, что в «Зените» играло немало качественных бразильских футболистов — например, Халк и Жулиано, с которым мы выступали за одну команду.

Я слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав. О «Зените» я знал то, что это многократный чемпион России и большой клуб с богатым опытом игр в Европе.

— Как много времени прошло между тем, когда ты получил предложение от «Зенита» и твоим финальным согласием?

— Все произошло очень быстро. Решение я принял сразу, потому что мне хотелось перейти. А формальности уместились в пару предрождественских недель.

— Российские клубы отстранены от еврокубков. Было ли для тебя это препятствием при переговорах?

— Препятствием это не было. Для меня было важно то, что «Зенит» — клуб с большим опытом игры в Европе и с большой историей бразильских футболистов в клубе. Я не сомневаюсь в правильности своего выбора.