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    Ренан объяснил, почему перешел в «Зенит»

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал переход в клуб из Петербурга минувшей зимой.

    — Что ты вообще знал о «Зените» и российском футболе до перехода сюда?

    — Россия — это огромная страна. Я был наслышан о том, что в «Зените» играло немало качественных бразильских футболистов — например, Халк и Жулиано, с которым мы выступали за одну команду.

    Я слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав. О «Зените» я знал то, что это многократный чемпион России и большой клуб с богатым опытом игр в Европе.

    — Как много времени прошло между тем, когда ты получил предложение от «Зенита» и твоим финальным согласием?

    — Все произошло очень быстро. Решение я принял сразу, потому что мне хотелось перейти. А формальности уместились в пару предрождественских недель.

    — Российские клубы отстранены от еврокубков. Было ли для тебя это препятствием при переговорах?

    — Препятствием это не было. Для меня было важно то, что «Зенит» — клуб с большим опытом игры в Европе и с большой историей бразильских футболистов в клубе. Я не сомневаюсь в правильности своего выбора.

    • Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Бразилец поучаствовал в 4 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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