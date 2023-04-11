Месси пригласил в гости болельщика, простоявшего десять часов возле его дома

Хуан Полкан осуществил свою мечту – встретился с Лионелем Месси.

Персональный болельщик 35-летнего футболиста прилетел в Париж, узнал, где живет его кумир, и отправился к нему домой.

Возле особняка аргентинского форварда Полкану пришлось простоять около десяти часов, но оно стоило того.

«Мечты сбываются, и сегодня я осуществил мечту всей своей жизни. Скромность, с которой вы меня приняли, и простота...

Он – лучший в истории, но прежде всего невероятный человек, и Антонела тоже. Она сделала все возможное, буквально заставив меня войти в ее дом, чтобы осуществить мою мечту.

Я пишу это со слезами на глазах и ощущением радости. Руки и ноги до сих пор трясутся. Я люблю тебя, Лео! Спасибо за этот незабываемый момент», – написал Полкан в соцсетях, прикрепив совместное фото с Месси.

Также болельщик показал, как нападающий «ПСЖ» оставил автограф на его руке. В тот же день Полкан превратил его в татуировку.

Фото: соцсети Хуана Полкана