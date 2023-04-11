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    Месси пригласил в гости болельщика, простоявшего десять часов возле его дома

    Хуан Полкан осуществил свою мечту – встретился с Лионелем Месси.

    Персональный болельщик 35-летнего футболиста прилетел в Париж, узнал, где живет его кумир, и отправился к нему домой.

    Возле особняка аргентинского форварда Полкану пришлось простоять около десяти часов, но оно стоило того.

    «Мечты сбываются, и сегодня я осуществил мечту всей своей жизни. Скромность, с которой вы меня приняли, и простота...

    Он – лучший в истории, но прежде всего невероятный человек, и Антонела тоже. Она сделала все возможное, буквально заставив меня войти в ее дом, чтобы осуществить мою мечту.

    Я пишу это со слезами на глазах и ощущением радости. Руки и ноги до сих пор трясутся. Я люблю тебя, Лео! Спасибо за этот незабываемый момент», – написал Полкан в соцсетях, прикрепив совместное фото с Месси.

    Также болельщик показал, как нападающий «ПСЖ» оставил автограф на его руке. В тот же день Полкан превратил его в татуировку.

    Фото: соцсети Хуана Полкана

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      jet andy 9 минут назад

      Мечты сбываются... У некоторых.

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      Рейтинг: +2434

      Maxi_7 1 час назад

      "и Антонела тоже. Она сделала все возможное, буквально заставив меня войти в ее дом, чтобы осуществить мою мечту." "Скромность, с которой вы меня приняли, и простота..." - действительно, такая скромность и простота, что пришлось 10 часов на улице ждать приглашения в дом)).

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 1 час назад

      Круто всё это... особенно татуха. Вот это я понимаю татуха, а то набьют всякую хрень

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