Владелец «Сочи» объяснил отставку Бердыева

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.
«Все хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию.
У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», – заявил Ротенберг.
- «Сочи» при Бердыеве одержал 2 победы и потерпел 3 поражения в 5 матчах РПЛ.
- И.о. главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.
- Сочинцы идут на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
Босс «Сoчи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение
Источник: «Р-Спорт»