Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Владелец «Сочи» объяснил отставку Бердыева

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

    «Все хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию.

    У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», – заявил Ротенберг.

    • «Сочи» при Бердыеве одержал 2 победы и потерпел 3 поражения в 5 матчах РПЛ.
    • И.о. главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.
    • Сочинцы идут на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Босс «Сoчи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение

    Новости по теме
    Игрокам «Сочи» запретили комментировать отставку Бердыева
    Уткин написал стихотворение по случаю отставки Бердыева из «Сочи» 7
    «Обалдеть»: Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Бердыева из «Сочи» 1
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2023 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 