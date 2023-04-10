Владелец «Сочи» объяснил отставку Бердыева

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Все хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию.

У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», – заявил Ротенберг.

«Сочи» при Бердыеве одержал 2 победы и потерпел 3 поражения в 5 матчах РПЛ.

И.о. главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

Сочинцы идут на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Босс «Сoчи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение