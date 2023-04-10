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    Радимов предположил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

    «Самый обсуждаемый эпизод вчерашнего матча – Артем Дзюба отказал в рукопожатии Сергею Семаку, хотя, судя по всему, видел его. Если честно, удивления это не вызывает, потому что еще до игры Артем давал комментарии прессе и признавался, что расставание с тренером прошло не слишком гладко.

    Наверняка на такое поведение повлиял и результат матча. Упущенная победа для железнодорожников при неплохой игре – это обидно, поэтому настроение у Артема было явно не на подъеме.

    Сергей же повел себя адекватно, традиционно дипломатично, что на поле, что в послематчевых комментариях, по сути, не дав истории продолжения. Думаю, про это забудут совсем скоро», – написал Радимов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    10.04.2023 16:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6460

      Ганнибал Лектор 13 часов назад

      Просто Семак - самодостаточный мужик, а Дзюба - застрявший в пубертатном периоде мальчик

      0
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      Рейтинг: +10

      gfneerj 13 часов назад

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      Рейтинг: +857

      эд100 13 часов назад

      милые бранятся, только тешат нас..., что тут не понятного? всё логично. зная зюбу это самое безобидное, что могло быть. доведут, отмочит...

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      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 14 часов назад

      Предположение мать провала

      0
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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n 15 часов назад

      Все потому, что Зюба человек такой скотский.

      2
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      Рейтинг: +4839

      Питерский князь 16 часов назад

      Семак и Дзюбы - небо и говно.
      :)))

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      Рейтинг: +1694

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Ну давайте теперь сто раз обсуждать руку Дзюбинатора. Мало ли что он её делает! Гыгыгы

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