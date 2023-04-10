Радимов предположил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Форвард отказался от рукопожатия с тренером после матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2).

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Самый обсуждаемый эпизод вчерашнего матча – Артем Дзюба отказал в рукопожатии Сергею Семаку, хотя, судя по всему, видел его. Если честно, удивления это не вызывает, потому что еще до игры Артем давал комментарии прессе и признавался, что расставание с тренером прошло не слишком гладко.

Наверняка на такое поведение повлиял и результат матча. Упущенная победа для железнодорожников при неплохой игре – это обидно, поэтому настроение у Артема было явно не на подъеме.

Сергей же повел себя адекватно, традиционно дипломатично, что на поле, что в послематчевых комментариях, по сути, не дав истории продолжения. Думаю, про это забудут совсем скоро», – написал Радимов в телеграме.