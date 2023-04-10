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Радимов предположил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

10 апреля 2023, 16:24
5

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Самый обсуждаемый эпизод вчерашнего матча – Артем Дзюба отказал в рукопожатии Сергею Семаку, хотя, судя по всему, видел его. Если честно, удивления это не вызывает, потому что еще до игры Артем давал комментарии прессе и признавался, что расставание с тренером прошло не слишком гладко.

Наверняка на такое поведение повлиял и результат матча. Упущенная победа для железнодорожников при неплохой игре – это обидно, поэтому настроение у Артема было явно не на подъеме.

Сергей же повел себя адекватно, традиционно дипломатично, что на поле, что в послематчевых комментариях, по сути, не дав истории продолжения. Думаю, про это забудут совсем скоро», – написал Радимов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1681134786
Все потому, что Зюба человек такой скотский.
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САНЁК17
1681141786
Предположение мать провала
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эд100
1681143571
милые бранятся, только тешат нас..., что тут не понятного? всё логично. зная зюбу это самое безобидное, что могло быть. доведут, отмочит...
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gfneerj
1681143880
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Ганнибал Лектор
1681143900
Просто Семак - самодостаточный мужик, а Дзюба - застрявший в пубертатном периоде мальчик
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