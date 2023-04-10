Ловчев назвал безоговорочно главную персону в российском футболе

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Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем «Локомотива» Артeме Дзюбе.
«У меня впечатление, что Дзюба идeт на фильм о себе. Он яркий персонаж, с ним постоянно что-то происходит, плюс — и это главное — он играет хорошо, он сам себя слепил, как бы и кто бы к нему ни относился.
Удивительно — вроде бы много злобы вокруг него, его не любят как спартачи, так и зенитовцы, но только о нeм и говорят.
Это же потрясающе — перед матчем «Локо» — «Зенит» никто не говорит о соперниках, все говорят только об одном человеке. Это многое объясняет о нашем футболе. Человек полгода не играл в футбол вообще, где-то тренировался индивидуально, а потом выходит — и лучший.
Когда Дзюба мотивирован и зол, он может команду поднять на большую высоту. Он безоговорочно сегодня главная персона нашего футбола», — написал Ловчев в телеграме.
- Дзюба перешел в «Локомотив» зимой.
- Нападающий забил 6 голов в 7 матчах за московскую команду.