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    Ловчев назвал безоговорочно главную персону в российском футболе

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем «Локомотива» Артeме Дзюбе.

    «У меня впечатление, что Дзюба идeт на фильм о себе. Он яркий персонаж, с ним постоянно что-то происходит, плюс — и это главное — он играет хорошо, он сам себя слепил, как бы и кто бы к нему ни относился.

    Удивительно — вроде бы много злобы вокруг него, его не любят как спартачи, так и зенитовцы, но только о нeм и говорят.

    Это же потрясающе — перед матчем «Локо» — «Зенит» никто не говорит о соперниках, все говорят только об одном человеке. Это многое объясняет о нашем футболе. Человек полгода не играл в футбол вообще, где-то тренировался индивидуально, а потом выходит — и лучший.

    Когда Дзюба мотивирован и зол, он может команду поднять на большую высоту. Он безоговорочно сегодня главная персона нашего футбола», — написал Ловчев в телеграме.

    • Дзюба перешел в «Локомотив» зимой.
    • Нападающий забил 6 голов в 7 матчах за московскую команду.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    10.04.2023 14:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      gfneerj 13 часов назад

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      Рейтинг: +3604

      Axe111 16 часов назад

      ))))))))

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      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида 17 часов назад

      дядь Жень вы от жизни отстали. фильм "о себе" почти два года как в прокате )

      0
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      Рейтинг: +857

      эд100 17 часов назад

      на какой хрен читал?, ведь знал, что ничего путного он сказать тупо не способен

      2
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      Рейтинг: +18487

      ilichkadr 17 часов назад

      Ну, расхвалил Евгений Дзюбу. Артёмка прослезился, прочитав дифирамбы.

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