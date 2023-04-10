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Ивич недоволен турнирным положением «Краснодара» в РПЛ

10 апреля 2023, 09:18
2

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о том, что его команда занимает седьмое место в таблице РПЛ.

«Мы знаем нашу цель до конца сезона – идти вверх по таблице. Нам не нравится наше нынешнее место.

Кубковая игра через десять дней. Это важно. Нужно двигаться вперед от игры к игре, повышать качество игры.

Мне нужно быть реалистичным относительно выбора состава, находить правильные решения», – заявил Ивич.

  • «Краснодар» выиграл 2 последних матча в РПЛ с общим счетом 9:1.
  • Команда набрала 35 очков в 22 турах.
  • Следующий соперник – «Сочи» (15 апреля).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (2)
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paracetamol
1681120761
Кто виноват, а, Ивич?
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Argon
1681127547
9:1 не показательно, соперники слабые. Но уже хорошо, что аутсайдерам не проиграли и сыграли уверенно.
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