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    Ивич недоволен турнирным положением «Краснодара» в РПЛ

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о том, что его команда занимает седьмое место в таблице РПЛ.

    «Мы знаем нашу цель до конца сезона – идти вверх по таблице. Нам не нравится наше нынешнее место.

    Кубковая игра через десять дней. Это важно. Нужно двигаться вперед от игры к игре, повышать качество игры.

    Мне нужно быть реалистичным относительно выбора состава, находить правильные решения», – заявил Ивич.

    • «Краснодар» выиграл 2 последних матча в РПЛ с общим счетом 9:1.
    • Команда набрала 35 очков в 22 турах.
    • Следующий соперник – «Сочи» (15 апреля).

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    Источник: «Матч ТВ»

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