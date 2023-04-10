Ивич недоволен турнирным положением «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о том, что его команда занимает седьмое место в таблице РПЛ.

«Мы знаем нашу цель до конца сезона – идти вверх по таблице. Нам не нравится наше нынешнее место.

Кубковая игра через десять дней. Это важно. Нужно двигаться вперед от игры к игре, повышать качество игры.

Мне нужно быть реалистичным относительно выбора состава, находить правильные решения», – заявил Ивич.