Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич хочет вернуться в Россию.

«Пока это только желание тренера. Реальных предложений на удивление нет.

Владимир пойдет только в топ-проект с чемпионскими амбициями. А там все места пока заняты.

К мистеру есть интерес из МЛС; он, кстати, недавно был в США. Несколько команд хотели бы его заполучить.

Тренер востребован. Летом отказался возглавить сборную Сербии», – написал источник.