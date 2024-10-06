Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич хочет вернуться в Россию.
«Пока это только желание тренера. Реальных предложений на удивление нет.
Владимир пойдет только в топ-проект с чемпионскими амбициями. А там все места пока заняты.
К мистеру есть интерес из МЛС; он, кстати, недавно был в США. Несколько команд хотели бы его заполучить.
Тренер востребован. Летом отказался возглавить сборную Сербии», – написал источник.
- Ивича весной уволили из «Краснодара».
- При нем команда лидировала в РПЛ.
- Сейчас «Краснодар» идет в таблице 2-м.