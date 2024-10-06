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    Ивич хочет вернуться в Россию

    Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич хочет вернуться в Россию.

    «Пока это только желание тренера. Реальных предложений на удивление нет.

    Владимир пойдет только в топ-проект с чемпионскими амбициями. А там все места пока заняты.

    К мистеру есть интерес из МЛС; он, кстати, недавно был в США. Несколько команд хотели бы его заполучить.

    Тренер востребован. Летом отказался возглавить сборную Сербии», – написал источник.

    • Ивича весной уволили из «Краснодара».
    • При нем команда лидировала в РПЛ.
    • Сейчас «Краснодар» идет в таблице 2-м.

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    Источник: телеграм-канал «не советник Галицкого»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии (12)
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    Garrincha58
    1728208562
    Я бы очень хотел его вместо Семака, но "Газпром мечты не всегда сбываются"
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    ...уефан
    1728209902
    ...ага, уже и пора о хлебе насущном подумать, наотдыхался уже)...
    Ответить
    neim
    1728211512
    Так его весной вроде в Спартак сватали, чего не пошёл-то ?
    Ответить
    САДЫЧОК
    1728212224
    Надо было в Спартак! Станкович делает какой то Ференцварош.
    Ответить
    MazaiNN
    1728213113
    Поторопились с его увольнением.
    Ответить
    Из Твери Леха
    1728215124
    Так это ему в спортаг надо. Проект с вечными пичинескими амбициями.
    Ответить
    Интерес
    1728216726
    Таких шесть.Сегодня в 18:00 начнётся определение главного кандидата на замену.Выиграет ЦСКА и "розовый свитерок" начнёт потихоньку готовится к отъезду-ему этого не простят.Остальные из первой шестёрки пока неприкасаемы,а самые шаткие позиции,как ни странно,у травожуя Сергея Семака.
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