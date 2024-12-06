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    • Мостовой дал совет «Краснодару», как выиграть первый трофей в истории

    Мостовой дал совет «Краснодару», как выиграть первый трофей в истории

    Александр Мостовой высказался об ухудшении результатов «Краснодара».

    «Для меня спад «Краснодар» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе.

    Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек», – заявил Мостовой.

    • «Краснодар» набрал 38 очков в 17 турах РПЛ.
    • У команды сейчас 3-матчевая серия без побед в чемпионате.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (8 декабря).
    • Южане отстают на 1 очко от лидирующего «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.12.2024 15:00
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1733488057
    Мостовой из семи нот знает только одну.Футбольный акын.
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    Александр.Т.
    1733489042
    Да он мастер переобувания когда комнад выигрывает то Кордоба и команда добилась этого а когда команда проигрывает то виноват тренер ))
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    Ziklop
    1733495378
    скромно, почему себя не предложил? как единственно правильное решение для чемпионства...
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