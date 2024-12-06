Мостовой дал совет «Краснодару», как выиграть первый трофей в истории

Александр Мостовой высказался об ухудшении результатов «Краснодара».

«Для меня спад «Краснодар» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе.

Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек», – заявил Мостовой.