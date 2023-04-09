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    «Ференцварош» предложил новый контракт Черчесову

    «Ференцварош» хочет продлить контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым. Венгерский клуб предложил российскому специалисту новое соглашение.

    «Ференцварош» предложил продление контракта Станиславу Черчесову, у руководства клуба четкая и незыблемая позиция – сохранить тренера, чтобы он продолжал достигать высоких результатов с клубом. Черчесов думает над предложением и в скором времени примет решение насчет своего будущего», – сообщил источник.

    • «Ференцварош» не побеждает 7 матчей подряд.
    • Команда лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.
    • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +796

      rac531 14 минут назад

      Странно, что руководство клуба не прислушалось к авторитетному мнению рассейских експертов и шелкоперов(
      Трудности перевода?

      0
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      Рейтинг: +24584

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      А тут Динамо обозначилось, да ещё турки... Ситуация...

      0
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