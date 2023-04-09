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«Ференцварош» предложил новый контракт Черчесову

9 апреля 2023, 18:35
1

«Ференцварош» хочет продлить контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым. Венгерский клуб предложил российскому специалисту новое соглашение.

«Ференцварош» предложил продление контракта Станиславу Черчесову, у руководства клуба четкая и незыблемая позиция – сохранить тренера, чтобы он продолжал достигать высоких результатов с клубом. Черчесов думает над предложением и в скором времени примет решение насчет своего будущего», – сообщил источник.

  • «Ференцварош» не побеждает 7 матчей подряд.
  • Команда лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.
  • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1681054894
А тут Динамо обозначилось, да ещё турки... Ситуация...
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