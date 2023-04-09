«Ференцварош» предложил новый контракт Черчесову

«Ференцварош» хочет продлить контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым. Венгерский клуб предложил российскому специалисту новое соглашение.

«Ференцварош» предложил продление контракта Станиславу Черчесову, у руководства клуба четкая и незыблемая позиция – сохранить тренера, чтобы он продолжал достигать высоких результатов с клубом. Черчесов думает над предложением и в скором времени примет решение насчет своего будущего», – сообщил источник.