«Ференцварош» предложил новый контракт Черчесову

«Ференцварош» хочет продлить контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым. Венгерский клуб предложил российскому специалисту новое соглашение.
«Ференцварош» предложил продление контракта Станиславу Черчесову, у руководства клуба четкая и незыблемая позиция – сохранить тренера, чтобы он продолжал достигать высоких результатов с клубом. Черчесов думает над предложением и в скором времени примет решение насчет своего будущего», – сообщил источник.
- «Ференцварош» не побеждает 7 матчей подряд.
- Команда лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.
- Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
Источник: «Матч ТВ»