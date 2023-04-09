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    Аналитик «Химок» попал в запас команды на матч с ЦСКА

    28-летний нападающий Александр Алхазов попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками». Он в запасе химчан.

    Алхазов заявлен за молодежку «Химок», выступающую во Второй лиге, а также занимает должность главного аналитика клуба.

    • Последний раз Алхазов играл на профессиональном уровне летом 2021 года – за «Олимп-Долгопрудный», который, как и «Химки», содержал Туфан Садыгов.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве, которая начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    Сегодня, 16:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8149

      Беспонтий 2 часа назад

      ну тут кроме как игры в буриме нечего предложить.. занимайтесь сами(
      кишлак-ишак
      химки-недоимки

      2
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      ...
      Рейтинг: +8149

      Беспонтий > Беспонтий 1 час назад

      барахло конечно
      прошу прощения..
      но с.ко тем не менее

      0
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