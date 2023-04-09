Аналитик «Химок» попал в запас команды на матч с ЦСКА

28-летний нападающий Александр Алхазов попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками». Он в запасе химчан.

Алхазов заявлен за молодежку «Химок», выступающую во Второй лиге, а также занимает должность главного аналитика клуба.