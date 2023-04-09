Аналитик «Химок» попал в запас команды на матч с ЦСКА

28-летний нападающий Александр Алхазов попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками». Он в запасе химчан.
Алхазов заявлен за молодежку «Химок», выступающую во Второй лиге, а также занимает должность главного аналитика клуба.
- Последний раз Алхазов играл на профессиональном уровне летом 2021 года – за «Олимп-Долгопрудный», который, как и «Химки», содержал Туфан Садыгов.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве, которая начнется в 16:30 по Москве.
Источник: телеграм-канал «Химок»