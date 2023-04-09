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    Карякин: «Жду в чемпионате России команды из Крыма и освобожденных территорий»

    Российский шахматист, болельщик «Спартака» Сергей Карякин рассчитывает увидеть в чемпионате России крымские клубы и команды с новых освобожденных территорий.

    «Я хожу на матчи, но не могу назвать себя футбольным экспертом.

    Такие политические моменты, как переход в Азию, мне сложно комментировать, но мне бы хотелось, чтобы в футболе были заиграны команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий.

    А глобальный вопрос о переходе в Азию пусть они сами решают», – сказал Карякин.

    • Работу по интеграции новых территорий в систему российского спорта ведет правительство России.
    • 33-летний Карякин – уроженец Симферополя.
    • Ранее у него было украинское гражданство.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +260

      dauzhhhhh 51 минуту назад

      Ранее у него было украинское гражданство.====
      Гребанный предатель.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13084

      R_a_i_n > dauzhhhhh 42 минуты назад

      Ваши всю жизнь такие, вечно под кого-то ложатся))) Суть такая .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13084

      R_a_i_n 2 часа назад

      Шахтер снова будет Донецкий, а не как щас Львовский!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      dauzhhhhh > R_a_i_n 50 минут назад

      Да ты шо ! Суръезна Петрушка ?

      0
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      Рейтинг: +13084

      R_a_i_n > dauzhhhhh 43 минуты назад

      Петушок с гармошкой, поиграй немножко)))

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      Рейтинг: +260

      dauzhhhhh > R_a_i_n 32 минуты назад

      Ипать калатить, да ты по ходу на 24 часовой вахте, так быстро ответ кидашь ))) Не спишь, не ешь, даже в туалет не ходишь, для того , штобы быть готовым к моментальному ответу именно мне.
      Ну чо ж...Хвалю. С такой мобильностью и оперативностью ты ОБЯЗАН быть в передовых линиях российской армии, которая освобождает Россию от нацистов на территории другого государства.

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      Рейтинг: +13084

      R_a_i_n > dauzhhhhh 30 минут назад

      Петя-Петя-петушок, золотой гребешок. Когда же тебя уже мобилизуют?

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      Рейтинг: +260

      dauzhhhhh > R_a_i_n 4 секунды назад

      Гыыыы Про свою могилизацию даже не думаешь.Тут есть варианты
      1 Ты стар для могилизации
      2 Ты ссс.ука получил бронь шобы не освобождать Россию от нацистов на территории другого государства.
      3.Ты ссс.ука заплатил военкому, шобы откосить.
      4. Ты типа, никогда не служил в армии, потому тебя как не имеющего ВУСа и не позвали освобождать Россию от нацистов на территории другого государства....Если этот вариант --то ты просто козлина, потому как топишь за в.ойну, за смерть людей., прикрываясь своей не способностью к службе.
      Ну и шо ? Говори сс.ука какой вариант.

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      Рейтинг: +7930

      BarStep 3 часа назад

      Немного терпения Сергей и всё будет ок!

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