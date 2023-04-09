Карякин: «Жду в чемпионате России команды из Крыма и освобожденных территорий»

Российский шахматист, болельщик «Спартака» Сергей Карякин рассчитывает увидеть в чемпионате России крымские клубы и команды с новых освобожденных территорий.
«Я хожу на матчи, но не могу назвать себя футбольным экспертом.
Такие политические моменты, как переход в Азию, мне сложно комментировать, но мне бы хотелось, чтобы в футболе были заиграны команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий.
А глобальный вопрос о переходе в Азию пусть они сами решают», – сказал Карякин.
- Работу по интеграции новых территорий в систему российского спорта ведет правительство России.
- 33-летний Карякин – уроженец Симферополя.
- Ранее у него было украинское гражданство.
Источник: ТАСС