Юран ответил, будет ли он мстить «Химкам» в 30-м туре РПЛ

Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о матче 30-го тура РПЛ против «Химок».

Команды сыграют 3 июня в Нижнем Новгороде.

Оба клуба ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Химки» в августе уволили Юрана.

– Одна из интриг вашего назначения в «Пари НН» заключается в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?

– Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.

– Просто когда тот же Глушаков перешел в «Пари НН», то заметил: «Буду делать все возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...

– Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю.

Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам.

А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.