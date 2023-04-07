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Юран ответил, будет ли он мстить «Химкам» в 30-м туре РПЛ

7 апреля 2023, 18:38
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Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о матче 30-го тура РПЛ против «Химок».

  • Команды сыграют 3 июня в Нижнем Новгороде.
  • Оба клуба ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.
  • «Химки» в августе уволили Юрана.

– Одна из интриг вашего назначения в «Пари НН» заключается в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?

– Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.

– Просто когда тот же Глушаков перешел в «Пари НН», то заметил: «Буду делать все возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...

– Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю.

Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам.

А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки Юран Сергей
Комментарии (1)
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derrik2000
1680892631
"-- ...Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона? – Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет." Вспомнился анекдот: "В детстве родители часто ставили Вадика в угол на горох, а Вадик ел горох и тихо мстил". ))
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