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    Юран ответил, будет ли он мстить «Химкам» в 30-м туре РПЛ

    Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о матче 30-го тура РПЛ против «Химок».

    • Команды сыграют 3 июня в Нижнем Новгороде.
    • Оба клуба ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.
    • «Химки» в августе уволили Юрана.

    – Одна из интриг вашего назначения в «Пари НН» заключается в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?

    – Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.

    – Просто когда тот же Глушаков перешел в «Пари НН», то заметил: «Буду делать все возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...

    – Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю.

    Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам.

    А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2023 18:38
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21140

      derrik2000 17 часов назад

      "-- ...Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?
      – Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет."


      Вспомнился анекдот:

      "В детстве родители часто ставили Вадика в угол на горох, а Вадик ел горох и тихо мстил".
      ))

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