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    «Бесполезно объяснять эту схему»: Мозес – о новом формате Fonbet Кубка России

    Виктор Мозес высказался о том, что «Спартак» продолжит участие в Fonbet Кубке России, несмотря на вылет от «Урала» из Пути РПЛ.

    – Мы уступили «Уралу» в Екатеринбурге и выбыли из Пути РПЛ, но продолжим борьбу за Кубок России в Пути регионов. Как тебе новый формат турнира?

    – Простите, но я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить – бесполезно! (смеется)

    Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне.

    • Следующий соперник «Спартака» – «Акрон».
    • В прошлом сезоне команда победила в кубковом финале «Динамо».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    07.04.2023 14:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 20 часов назад

      В здравом уме это не укладывается.

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      Рейтинг: +3295

      Опорник84 > Алексей З 18 часов назад

      Зато только у нас такая схема . Пусть и не понятная.

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З > Опорник84 18 часов назад

      А это показатель чего, дебилизма ?

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      Рейтинг: +3295

      Опорник84 > Алексей З 18 часов назад

      А что его у нас мало в стране? Да что там в стране, в мире дебилизма хватает. Так что одним больше, роли не сыграет. Глядишь может ещё кому понравится.

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      Рейтинг: +1068

      Таврида 20 часов назад

      Играть по кубковой схеме, но без кубковой схемы, ахринеть прикольно придумали.

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      Рейтинг: +67797

      portero 22 часа назад

      Эту схему придумали дебилы!!!!
      Хотели больше игр с клубами РПЛ запустите кубок лиги....
      А это точно не кубок, а *****.

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