«Бесполезно объяснять эту схему»: Мозес – о новом формате Fonbet Кубка России

Виктор Мозес высказался о том, что «Спартак» продолжит участие в Fonbet Кубке России, несмотря на вылет от «Урала» из Пути РПЛ.

– Мы уступили «Уралу» в Екатеринбурге и выбыли из Пути РПЛ, но продолжим борьбу за Кубок России в Пути регионов. Как тебе новый формат турнира?

– Простите, но я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить – бесполезно! (смеется)

Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне.