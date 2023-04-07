Семак оценил игру Дзюбы перед матчем «Локомотив» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящей игре с «Локомотивом».

– «Локомотив» – единственный клуб с четырьмя победами в четырех матчах этого года. На ваш взгляд, что помогло «Локомотиву» преобразиться?

– Любая команда выигрывает и проигрывает. «Локомотив» также вылетел из Кубка – они проиграли две игры, в чемпионате выиграли четыре матча.

Что касается результатов, то я думаю, здесь все компоненты сошлись: и качественная игра, и количество моментов, которая команда создает.

Думаю, те результаты, которые команда показывает на этом отрезке, абсолютно заслуженны.

– У Дзюбы шесть мячей в четырех матчах, и многие удивлены его результативностью. А вы?

– У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены. Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» – у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артему, как игроку, который находится на острие атаки – забивать.

– Вы знаете Артема Дзюбу как никто из тренеров, потому что он дольше всего играл в «Зените». Будете ли вы учитывать его индивидуальные особенности? Может быть, кто-то будет персонально играть против него? Или вообще ничего менять не будете и не будете учитывать, что в «Локомотиве» на острие атаки Артем Дзюба?

– Готовясь к каждой игре, мы анализируем абсолютно всех игроков и готовимся абсолютно ко всем. Конечно, мы знаем сильные стороны Пиняева, Дзюбы, Глушенкова, Жемалетдинова, Миранчука – всей группы атаки.

Но одно дело знать, а другое – противостоять, это футбол. Мы все прекрасно знаем, как играет «Зенит», как играет «Локомотив», но предположить, что будет на футбольном поле, никто не может.

Будем смотреть, насколько мы сможем справиться с атакующей группой «Локомотива» и при этом показать хорошую игру.