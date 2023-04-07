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    Семак оценил игру Дзюбы перед матчем «Локомотив» – «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящей игре с «Локомотивом».

    – «Локомотив» – единственный клуб с четырьмя победами в четырех матчах этого года. На ваш взгляд, что помогло «Локомотиву» преобразиться?

    – Любая команда выигрывает и проигрывает. «Локомотив» также вылетел из Кубка – они проиграли две игры, в чемпионате выиграли четыре матча.

    Что касается результатов, то я думаю, здесь все компоненты сошлись: и качественная игра, и количество моментов, которая команда создает.

    Думаю, те результаты, которые команда показывает на этом отрезке, абсолютно заслуженны.

    – У Дзюбы шесть мячей в четырех матчах, и многие удивлены его результативностью. А вы?

    – У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены. Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» – у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артему, как игроку, который находится на острие атаки – забивать.

    – Вы знаете Артема Дзюбу как никто из тренеров, потому что он дольше всего играл в «Зените». Будете ли вы учитывать его индивидуальные особенности? Может быть, кто-то будет персонально играть против него? Или вообще ничего менять не будете и не будете учитывать, что в «Локомотиве» на острие атаки Артем Дзюба?

    – Готовясь к каждой игре, мы анализируем абсолютно всех игроков и готовимся абсолютно ко всем. Конечно, мы знаем сильные стороны Пиняева, Дзюбы, Глушенкова, Жемалетдинова, Миранчука – всей группы атаки.

    Но одно дело знать, а другое – противостоять, это футбол. Мы все прекрасно знаем, как играет «Зенит», как играет «Локомотив», но предположить, что будет на футбольном поле, никто не может.

    Будем смотреть, насколько мы сможем справиться с атакующей группой «Локомотива» и при этом показать хорошую игру.

    • Команды сыграют в Москве в воскресенье в 20:00 мск.
    • «Локо» идет на 11-м месте в РПЛ, «Зенит» – на 1-м.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    07.04.2023 14:14
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