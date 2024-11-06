Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Гвардиола высказался о разгроме «Манчестер Сити» от «Спортинга»

    Гвардиола высказался о разгроме «Манчестер Сити» от «Спортинга»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:4).

    «Мало что можно сказать, когда проигрываешь 1:4. Поздравляю «Спортинг».

    Мы фантастически провели первый тайм, но у нас возникали трудности с тем, чтобы забить. Мы создаем моменты и пропускаем, когда соперник делает не так уж и много.

    Первый тайм был очень хорош, мы забили гол, но иногда мы допускали ошибки в простых ситуациях. Такое может случаться. Таких голов, как третий и четвертый, мы должны избегать.

    Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом соревновании нужно быть стабильными. При счете 1:2 многое может случиться. Мы должны быть эмоционально более стабильными», – сказал Гвардиола.

    • Счет в матче открыл «Манчестер Сити» – Фил Фоден отличился на 4-й минуте. «Спортинг» ответил четырьмя мячами. Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Он забил голы на 38-й минуте и дважды с пенальти на 49-й и 80-й. Еще один мяч на счету Максимилиано Араухо на 46-й.
    • «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд. Ранее он уступил «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги и «Борнмуту» (1:2) в чемпионате Англии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Гвардиола объяснил, почему его не возьмут в сборную Бразилии
    Автор хет-трика в ворота «Сити» высказался об уходе Аморима в «МЮ» 1
    Аморим считает, что еще не достиг уровня Гвардиолы 4
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1730873621
    Да уж, засиделся Гвардиола в МС, нужны перемены.
    Ответить
    erybov1965
    1730876633
    Не всегда бабло побеждает,особенно когда его очень много и тренер почивает на лаврах.Как говорили мудрые люди:"Деньги должны быть инструментом к реализации идеи,а не самой идеей.Идея должна быть важнее денег,а не наоборот."
    Ответить
    DeStar
    1730879220
    вот вроде сити, пожалуй, самый грозный в атаке клуб в мире. Даже лучше баварии и это за последние года 3-4 точно. А по факту импотенция до ужаса. Углы, пасы, кружева, некому замкнуть, холанд просто ужасен. Побеждают конечно, потому что скилы конечно есть и уровень команды высок, но как будто не в футбол играют, а просто давят. Как если выпустить 140 килограмового чувака против бойца 50 кг, жирдяю пофиг, он задавит и победит, главное разок попасть, даже если драться не умеет, вот это про сити. Футбола нет, сил дофига
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 