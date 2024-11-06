Гвардиола высказался о разгроме «Манчестер Сити» от «Спортинга»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:4).

«Мало что можно сказать, когда проигрываешь 1:4. Поздравляю «Спортинг».

Мы фантастически провели первый тайм, но у нас возникали трудности с тем, чтобы забить. Мы создаем моменты и пропускаем, когда соперник делает не так уж и много.

Первый тайм был очень хорош, мы забили гол, но иногда мы допускали ошибки в простых ситуациях. Такое может случаться. Таких голов, как третий и четвертый, мы должны избегать.

Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом соревновании нужно быть стабильными. При счете 1:2 многое может случиться. Мы должны быть эмоционально более стабильными», – сказал Гвардиола.

Счет в матче открыл «Манчестер Сити» – Фил Фоден отличился на 4-й минуте. «Спортинг» ответил четырьмя мячами. Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Он забил голы на 38-й минуте и дважды с пенальти на 49-й и 80-й. Еще один мяч на счету Максимилиано Араухо на 46-й.

«Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд. Ранее он уступил «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги и «Борнмуту» (1:2) в чемпионате Англии.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов