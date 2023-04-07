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    В Венгрии прокомментировали новость об уходе Черчесова из «Ференцвароша» в «Динамо»

    Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос, приближенный к «Ференцварошу», оценил вероятность ухода Станислава Черчесова из венгерского клуба в «Динамо».

    «Уход Станислава Черчесова из «Ференцвароша» ради работы в «Динамо» – это нереально, похоже на спекуляцию. У российского тренера контракт до конца сезона-2023/24, и венгерский клуб им доволен.

    Допускаю, что руководство «Динамо» хотело бы видеть Черчесова своим тренером, они знают его качества, как тренера и человека, потому что он ранее работал в клубе, но сейчас Станислав действительно наслаждается своим временем в «Ференцвароше».

    Россиянин успешен в Венгрии, он вывел клуб в число шестнадцати лучших команд ЛЕ, что является огромным достижением для венгерского футбола. «Ференцварош» впервые за 48 лет играл весной в еврокубке!

    Несмотря на то, что команда страдает в последние недели и не выиграла в последних шести матчах, не думаю, что руководство «Ференцвароша» рассматривает возможность смены Черчесова и поиска нового главного тренера», – сказал Борсос.

    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
    • Черчесов работает в венгерском клубе с декабря 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    07.04.2023 12:49
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5488

      neim 4 часа назад

      ... " это нереально, похоже на спекуляцию " ...
      Да что там похоже, она самая спекуляция и есть. Зачем Черчесову идти в Динамо, где пока фактически ничего не светит, когда в Венгрии у него чемпионские медали на носу и лига чемпионов в ближайшее время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      aldo conte 12 часов назад

      Если "Ференц" с отрывом в 9 очков умудрится просрать первое место, шансы Черчесова на уход в "Динамо" резко возрастут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Romeo 123 23 часа назад

      Возможно и правда, этот тренеришка способен на это

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14197

      Алексей З 23 часа назад

      Надо спрашивать не у журналиста , а у тренира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 13:30

      Он уже был в Динамо, ничего хорошего из этого не вышло и сейчас не выйдет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 7 апреля, 13:02

      Полагаю, у Динамо есть другие кандидаты помимо форелевода.

      3
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