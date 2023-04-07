В Венгрии прокомментировали новость об уходе Черчесова из «Ференцвароша» в «Динамо»

... " это нереально, похоже на спекуляцию " ...
Да что там похоже, она самая спекуляция и есть. Зачем Черчесову идти в Динамо, где пока фактически ничего не светит, когда в Венгрии у него чемпионские медали на носу и лига чемпионов в ближайшее время.
Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос, приближенный к «Ференцварошу», оценил вероятность ухода Станислава Черчесова из венгерского клуба в «Динамо».
«Уход Станислава Черчесова из «Ференцвароша» ради работы в «Динамо» – это нереально, похоже на спекуляцию. У российского тренера контракт до конца сезона-2023/24, и венгерский клуб им доволен.
Допускаю, что руководство «Динамо» хотело бы видеть Черчесова своим тренером, они знают его качества, как тренера и человека, потому что он ранее работал в клубе, но сейчас Станислав действительно наслаждается своим временем в «Ференцвароше».
Россиянин успешен в Венгрии, он вывел клуб в число шестнадцати лучших команд ЛЕ, что является огромным достижением для венгерского футбола. «Ференцварош» впервые за 48 лет играл весной в еврокубке!
Несмотря на то, что команда страдает в последние недели и не выиграла в последних шести матчах, не думаю, что руководство «Ференцвароша» рассматривает возможность смены Черчесова и поиска нового главного тренера», – сказал Борсос.
- «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
- Черчесов работает в венгерском клубе с декабря 2021 года.