В Венгрии прокомментировали новость об уходе Черчесова из «Ференцвароша» в «Динамо»

Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос, приближенный к «Ференцварошу», оценил вероятность ухода Станислава Черчесова из венгерского клуба в «Динамо».

«Уход Станислава Черчесова из «Ференцвароша» ради работы в «Динамо» – это нереально, похоже на спекуляцию. У российского тренера контракт до конца сезона-2023/24, и венгерский клуб им доволен.

Допускаю, что руководство «Динамо» хотело бы видеть Черчесова своим тренером, они знают его качества, как тренера и человека, потому что он ранее работал в клубе, но сейчас Станислав действительно наслаждается своим временем в «Ференцвароше».

Россиянин успешен в Венгрии, он вывел клуб в число шестнадцати лучших команд ЛЕ, что является огромным достижением для венгерского футбола. «Ференцварош» впервые за 48 лет играл весной в еврокубке!

Несмотря на то, что команда страдает в последние недели и не выиграла в последних шести матчах, не думаю, что руководство «Ференцвароша» рассматривает возможность смены Черчесова и поиска нового главного тренера», – сказал Борсос.