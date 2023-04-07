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  • В Венгрии прокомментировали новость об уходе Черчесова из «Ференцвароша» в «Динамо»

В Венгрии прокомментировали новость об уходе Черчесова из «Ференцвароша» в «Динамо»

7 апреля 2023, 12:49
5

Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос, приближенный к «Ференцварошу», оценил вероятность ухода Станислава Черчесова из венгерского клуба в «Динамо».

«Уход Станислава Черчесова из «Ференцвароша» ради работы в «Динамо» – это нереально, похоже на спекуляцию. У российского тренера контракт до конца сезона-2023/24, и венгерский клуб им доволен.

Допускаю, что руководство «Динамо» хотело бы видеть Черчесова своим тренером, они знают его качества, как тренера и человека, потому что он ранее работал в клубе, но сейчас Станислав действительно наслаждается своим временем в «Ференцвароше».

Россиянин успешен в Венгрии, он вывел клуб в число шестнадцати лучших команд ЛЕ, что является огромным достижением для венгерского футбола. «Ференцварош» впервые за 48 лет играл весной в еврокубке!

Несмотря на то, что команда страдает в последние недели и не выиграла в последних шести матчах, не думаю, что руководство «Ференцвароша» рассматривает возможность смены Черчесова и поиска нового главного тренера», – сказал Борсос.

  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
  • Черчесов работает в венгерском клубе с декабря 2021 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ференцварош Динамо Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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NewLife
1680861747
Полагаю, у Динамо есть другие кандидаты помимо форелевода.
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serglider
1680863427
Он уже был в Динамо, ничего хорошего из этого не вышло и сейчас не выйдет.
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Romeo 123
1680870565
Возможно и правда, этот тренеришка способен на это
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aldo conte
1680911883
Если "Ференц" с отрывом в 9 очков умудрится просрать первое место, шансы Черчесова на уход в "Динамо" резко возрастут.
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neim
1680938482
... " это нереально, похоже на спекуляцию " ... Да что там похоже, она самая спекуляция и есть. Зачем Черчесову идти в Динамо, где пока фактически ничего не светит, когда в Венгрии у него чемпионские медали на носу и лига чемпионов в ближайшее время.
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