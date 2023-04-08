«Спартак» и «Динамо» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Спартак» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 41 очко. «Динамо» с 35 очками идет на пятом месте.

Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Гол забил Константин Тюкавин.

Матч состоится в субботу, 8 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,87. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш «Динамо» дают 4,20.

Прогноз на матч Спартак – Динамо