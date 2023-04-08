«Спартак» и «Динамо» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Селихов – Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Томаш Тавареш, Никита Чернов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов – Александр Соболев, Михаил Игнатов, Шамар Николсон.
- Динамо: Игорь Лещук – Элиэзер Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев – Даниил Фомин, Матиас Норманн, Лука Гагнидзе – Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Денис Макаров.
Судья: Сергей Иванов (Россия)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 48 (4,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 5
- Фолы в среднем за матч: 20
Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Гол забил Константин Тюкавин.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.90
- Ничья – 3.80
- Победа «Динамо» – 4.00
Прогноз на матч: тотал голов больше (2,5)
Источник: «Бомбардир»