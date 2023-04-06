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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Динамо»: 22 тур РПЛ, 8 апреля 2023

    «Спартак» и «Динамо» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Иванов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 48 (4,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 5
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Гол забил Константин Тюкавин.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.90
    • Ничья – 3.80
    • Победа «Динамо» – 4.00

    Прогноз на матч: тотал голов больше (2,5)

    Где смотреть матч Спартак – Динамо

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 18:07
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