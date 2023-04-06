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    Уткин передразнил Дзюбу, который ответил критикам своего юмористического шоу

    Журналист Василий Уткин передразнил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, который прокомментировал дебют своего ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***» с Леонидом Слуцким.

    Уткин опубликовал фрагмент из видео 34-летнего форварда, в котором он говорит: «У нас очень богатый язык, поэтому ты можешь как-то, что-то, чего-то».

    «Очень хорошо, Артем, тогда когда в следующих шортсах как-то больше задействуй, это, язык как бы, потому что куда-то с чем-то, корячишься, а кто-то каким-то образом это. Ну, в общем, без этого, вы того, ***», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    06.04.2023 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      sunwap 6 апреля, 18:19

      Вася уже ничего не может. А длинный язык обязывает подлизывать либералам.

      0
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      Рейтинг: +822

      эд100 6 апреля, 16:40

      рейтинг лучших гомункулов нашего околофутболья...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5488

      neim > эд100 6 апреля, 18:04

      Ага, перечислять можно долго. Здесь и Мостовой с Кончельскисом, и Дзюба со Слуцким, Зарема с этим ... ммммм ... арбитром бывшим, как его, забыл, Уткин с тренером, который хороводы игроков учил водить в штрафной ...
      Куда наш футбол катится ? (((

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