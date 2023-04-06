Уткин передразнил Дзюбу, который ответил критикам своего юмористического шоу

Журналист Василий Уткин передразнил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, который прокомментировал дебют своего ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***» с Леонидом Слуцким.

Первым гостем стал бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.

В следующем выпуске гостем будет Алан Дзагоев.

Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.

Уткин опубликовал фрагмент из видео 34-летнего форварда, в котором он говорит: «У нас очень богатый язык, поэтому ты можешь как-то, что-то, чего-то».

«Очень хорошо, Артем, тогда когда в следующих шортсах как-то больше задействуй, это, язык как бы, потому что куда-то с чем-то, корячишься, а кто-то каким-то образом это. Ну, в общем, без этого, вы того, ***», – написал Уткин в телеграме.