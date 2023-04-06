«Можете не смотреть»: Дзюба ответил критикам своего шоу со Слуцким

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал дебют своего ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое он ведет с Леонидом Слуцким.

Первым гостем стал бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.

«Всем спасибо за реакцию. Вокруг небольшой такой взрывчик вокруг нашего шоу с Викторычем. Спасибо за ваши комментарии, мнения. Мы хотели сделать интересный, веселый контент.

Мы считаем, что нет в юморе ограничений. Многим зашло, нам очень приятно.

Кто-то говорит, что много мата. Это ваше мнение. Оно имеет место. Мы считаем, что мат – это часть нашей жизни. Мы часто ругаемся. Кто-то говорит матом. Иногда ты не скажешь лучше, чем матом.

Извините, кому не нравится. Можете не смотреть. Большинству зашло, нас это радует. Мы хотели сделать новое и необычное. Надеюсь, у нас получилось. Каждые две недели будет выходить новый выпуск», – сказал Дзюба.