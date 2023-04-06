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    «Можете не смотреть»: Дзюба ответил критикам своего шоу со Слуцким

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал дебют своего ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое он ведет с Леонидом Слуцким.

    «Всем спасибо за реакцию. Вокруг небольшой такой взрывчик вокруг нашего шоу с Викторычем. Спасибо за ваши комментарии, мнения. Мы хотели сделать интересный, веселый контент.

    Мы считаем, что нет в юморе ограничений. Многим зашло, нам очень приятно.

    Кто-то говорит, что много мата. Это ваше мнение. Оно имеет место. Мы считаем, что мат – это часть нашей жизни. Мы часто ругаемся. Кто-то говорит матом. Иногда ты не скажешь лучше, чем матом.

    Извините, кому не нравится. Можете не смотреть. Большинству зашло, нас это радует. Мы хотели сделать новое и необычное. Надеюсь, у нас получилось. Каждые две недели будет выходить новый выпуск», – сказал Дзюба.

    • В следующем выпуске гостем будет Алан Дзагоев.
    • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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    06.04.2023 15:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8161

      nik55 6 апреля, 19:24

      сам дебил и такое же шоу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +822

      эд100 6 апреля, 16:45

      мы с Тамарой, и без пары... (зюба и мозг ищут себя, но до встречи далеко...)

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