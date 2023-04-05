«Тихий ужас»: Уткин – о новом шоу Дзюбы и Слуцкого

Да все это фигня! Уткин - не улыбнулся! И что? Вопрос для какой аудитории формат передачи? Если для тик-токеров, то Уткин может вообще идти лесом, не для него стараются люди. С таким же успехом мог предъявить претензии, что журнал "Веселые картинки" для дошкольников, его не веселят.
Видеоблогер Василий Уткин оценил ютуб-дебют Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в новом шоу «Ну, так нельзя, ***». Оно позиционируется как юмористическое, первым гостем стал Василий Березуцкий.
«Дорогие коллеги по «Коммент-Шоу», уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат – по-моему, тихий ужас.
Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.
Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.
Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения», – написал Уткин.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.
- У него контракт с «Локомотивом» до лета.