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    «Тихий ужас»: Уткин – о новом шоу Дзюбы и Слуцкого

    Видеоблогер Василий Уткин оценил ютуб-дебют Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в новом шоу «Ну, так нельзя, ***». Оно позиционируется как юмористическое, первым гостем стал Василий Березуцкий.

    «Дорогие коллеги по «Коммент-Шоу», уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат – по-моему, тихий ужас.

    Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.

    Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.

    Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения», – написал Уткин.

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.
    • У него контракт с «Локомотивом» до лета.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    05.04.2023 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2557

      serglider 5 апреля, 21:17

      Да все это фигня! Уткин - не улыбнулся! И что? Вопрос для какой аудитории формат передачи? Если для тик-токеров, то Уткин может вообще идти лесом, не для него стараются люди. С таким же успехом мог предъявить претензии, что журнал "Веселые картинки" для дошкольников, его не веселят.

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      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka 5 апреля, 20:30

      Будкин - жирный ужас .

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      Рейтинг: +2557

      serglider > Barmaleushka 5 апреля, 21:18

      Жиробас))) Мне он напоминает Новодворскую))) та то же любила ковыряться в чужом дерьме.

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      Рейтинг: +3648

      Эном айс 5 апреля, 19:20

      Ассоциация ..
      В соседнем купе едут пьяные маргиналы. И они едут до конечной.(

      1
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