«Тихий ужас»: Уткин – о новом шоу Дзюбы и Слуцкого

Видеоблогер Василий Уткин оценил ютуб-дебют Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в новом шоу «Ну, так нельзя, ***». Оно позиционируется как юмористическое, первым гостем стал Василий Березуцкий.

«Дорогие коллеги по «Коммент-Шоу», уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат – по-моему, тихий ужас.

Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.

Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.

Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения», – написал Уткин.