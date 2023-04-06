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    Моуринью может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории

    Стало известно, какие команды предложили тренеру «Ромы» Жозе Моуринью контракт с зарплатой 60 миллионов евро в год.

    По информации Corriere dello Sport, с Моуринью связались представители правительства Саудовской Аравии, которые предложили ему на выбор три команды: сборную Саудовской Аравии, «Аль-Наср» Криштиану Роналду, или «Аль-Ахли» из второго дивизиона.

    Моуринью думает над предложение. Если он согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории.

    • Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
    • Португальцу 60 лет.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    06.04.2023 14:42
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