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    Моуринью получил сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии

    Главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью зовут в Азию.

    Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов платить ему 60 миллионов евро за сезон в течение двух лет.

    60-летний португалец взял время на размышления.

    • Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
    • В Саудовской Аравии играет его соотечественник Криштиану Роналду, которому платят до 200 млн евро ежегодно.

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    Источник: AS

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    06.04.2023 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      Rabinovi_ch 6 апреля, 16:35

      Жозе, тебе 60 лет, жить тебе осталось лет 30...
      120 лямов, это 4 лямя в год и 333 тысячи евро в месяц. Два года отработаешь, и оставшаяся жизнь в сказке.

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      Рейтинг: +17406

      Garrincha58 6 апреля, 13:20

      что то мало я бы попросил сотку

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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 13:07

      Для Особенного - особенное предложение. Аплодисменты агенту Моура.

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