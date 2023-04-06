Моуринью получил сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии

Главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью зовут в Азию.

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов платить ему 60 миллионов евро за сезон в течение двух лет.

60-летний португалец взял время на размышления.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

В Саудовской Аравии играет его соотечественник Криштиану Роналду, которому платят до 200 млн евро ежегодно.

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