Моуринью получил сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии

Жозе, тебе 60 лет, жить тебе осталось лет 30...
120 лямов, это 4 лямя в год и 333 тысячи евро в месяц. Два года отработаешь, и оставшаяся жизнь в сказке.
Главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью зовут в Азию.
Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов платить ему 60 миллионов евро за сезон в течение двух лет.
60-летний португалец взял время на размышления.
- Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
- В Саудовской Аравии играет его соотечественник Криштиану Роналду, которому платят до 200 млн евро ежегодно.
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