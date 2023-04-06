Бензема повторил рекорд Месси, установленный в 2014 году

Карим Бензема поучаствовал во всех четырех голах «Реала» в ворота «Барселоны» в среду вечером.

Мадридцы на выезде разгромили соперника со счетом 4:0 в ответном полуфинале Кубка Испании.

Француз стал вторым игроком в истории, оформившим 3+1 в гостевом Эль Класико.

Бензема повторил рекорд Лионеля Месси, установленный 23 марта 2014 года.

Девять лет назад аргентинец помог «Барсе» победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:3.

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