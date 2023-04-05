«Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на ответный матч полуфинала Кубка Испании.

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в среду, 5 апреля.

Начало – в 22:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Барселона»: тер Стеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде, Бускетс, Серхио Роберто, Кессье, Гави, Рафинья, Левандовски.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 76 (5,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 27

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы». Гол в свои ворота забил Эдер Милитао.

Коэффициенты:

Победа «Барсы» – 2.47

Ничья – 3.68

Победа «Реала» – 3.06

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Барселона – Реал