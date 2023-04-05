«Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на ответный матч полуфинала Кубка Испании.
- Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в среду, 5 апреля.
- Начало – в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Знаешь, кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
«Барселона»: тер Стеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде, Бускетс, Серхио Роберто, Кессье, Гави, Рафинья, Левандовски.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.
Судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 76 (5,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 27
Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы». Гол в свои ворота забил Эдер Милитао.
Коэффициенты:
- Победа «Барсы» – 2.47
- Ничья – 3.68
- Победа «Реала» – 3.06
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»