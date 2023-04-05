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    «Барселона» – «Реал»: стартовые составы на 1/2 финала Кубка Испании

    «Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на ответный матч полуфинала Кубка Испании.

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    «Барселона»: тер Стеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде, Бускетс, Серхио Роберто, Кессье, Гави, Рафинья, Левандовски.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

    Судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 76 (5,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 27

    Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы». Гол в свои ворота забил Эдер Милитао.

    Коэффициенты:

    • Победа «Барсы» – 2.47
    • Ничья – 3.68
    • Победа «Реала» – 3.06

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Барселона – Реал

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 21:22
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