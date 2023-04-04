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    Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: полуфинал Кубка Испании, 5 апреля

    «Барселона» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

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    Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы». Гол в свои ворота забил Эдер Милитао.

    • Матч состоится в среду, 5 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Барса» – фаворит ответного матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 2,36. На ничью можно поставить за 3,60. На выигрыш мадридцев дают 3,10.

    Источник: «Бомбардир»

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