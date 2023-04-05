«Барселона» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы». Гол в свои ворота забил Эдер Милитао.
- Матч состоится в среду, 5 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:00 мск.
«Барса» – фаворит ответного матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 2,36. На ничью можно поставить за 3,60. На выигрыш мадридцев дают 3,10.
Источник: «Бомбардир»