«Барселона» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы». Гол в свои ворота забил Эдер Милитао.

Матч состоится в среду, 5 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Барса» – фаворит ответного матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 2,36. На ничью можно поставить за 3,60. На выигрыш мадридцев дают 3,10.

Прогноз на матч Барселона – Реал