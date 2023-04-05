«Барселона» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Барса: Марк-Андре тер Стеген – Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Рональд Араухо, Жюль Кунде – Фрэнки де Йонг, Серхио Бускетс, Франк Кессье – Гави, Рафинья Диас, Ферран Торрес.
- Реал: Тибо Куртуа – Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Начо, Антонио Рюдигер – Тони Кроос, Эдуардо Камавинга – Лука Модрич, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор – Карим Бензема.
Судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 76 (5,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 27
Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барсы». Гол в свои ворота забил Эдер Милитао.
Коэффициенты:
- Победа «Барсы» – 2.47
- Ничья – 3.68
- Победа «Реала» – 3.06
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»