Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» планирует провести матч с китайским клубом

    «Зенит» включен в правительственный план по расширению сотрудничества России и Китая в спортивной сфере. В его рамках клуб намерен провести товарищеский матч с каким-либо китайским клубом.

    «Пока «Зенит» не начал конкретных переговоров с каким-то клубом. В данный момент петербуржцы прорабатывают разные сценарии взаимодействия», – сообщил источник.

    Также планируются другие перекрестные футбольные мероприятия: детские лагеря, обучение тренеров и игроков.

    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • Команда близка к 5 чемпионству подряд.
    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (153,8 миллиона евро).

    Новости по теме
    РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона
    Вендел рассказал о несостоявшемся уходе из «Зенита» прошлым летом
    ⚽ РПЛ. «Торпедо» примет «Факел», «Ахмат» сыграет с «Уралом», дерби «Спартака» и «Динамо» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2023 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 6 апреля, 10:03

      Корейцы в Зените уже были, играли не плохо. Пора бы парочку китайцев пригласить в обмен на Кассьерру или Кузяева.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -141

      diamondfan > ilichkadr 6 апреля, 16:30

      Нет, Кузяева не надо- это сила!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      paracetamol 6 апреля, 08:41

      Только Зенит в план и можно включать. Если включить свинарник, то он опять развоняется, но уже не на всю Европу, а на всю Азию! Надо гнать такие клупы из нашего чемпа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      пандион 5 апреля, 23:00

      Против фануйди объединяться надо.а не собачится!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -141

      diamondfan 5 апреля, 21:25

      Спатрак гей - клуб всегда был и будет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -141

      diamondfan 5 апреля, 21:24

      Спартакавщина всегда была в зависти, и теперь что бы не обосраться, чушь несут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Bez Imeni 5 апреля, 20:39

      взаимодействие,обмен опытом,это всегда хорошо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid 5 апреля, 20:20

      а зачем? наши самые слабые клубишки, вроде торпедо, химок или спартака, с лёгкостью обыграют любой китайский клуб вторым составом. это даже не разминка будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +700

      Forvard47 > fakeid 5 апреля, 20:29

      ну они обыграют, а зенит обосрется как обычно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > fakeid 5 апреля, 20:51

      Это переходный этап перехода в Азию...А после перехода игра с Бандадеш и Мьянмой...Вот так будет расти мастерство зенитовцев.В игре со слабейшими.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З > fakeid 5 апреля, 21:00

      Не знаешь зачем ?
      Зенит - филиал правительства. В Турции играли заискивали с Эрдоганом , теперь для Си в Китай сгоняете. Вас как проституток подкладывают для политиков.
      Гордость нации, пздц !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid > Алексей З 5 апреля, 21:06

      то есть, тебя уже подкладывали, раз ты так уверенно об этом заявляшь? не остаётся примерно никаких сомнений, что ты решил поделиться личным тарасофским опытом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З > fakeid 5 апреля, 21:16

      Меня с собой не ровняй.
      Вас как блдей покупают и продают. Захотят бесплатно за воду и ход-дог на футбол пустят , а захотят на месте ВИРАЖа дискотеку устроят. Вы как проститутки всё проглотите, рабы .
      Миллер с Газпромом не то что ноги , он сраку о вас вытерает , а вы все счасливые песни по разнорядке поёте.
      Хором тут гыгыгы орёте, наверно за гамбургер очередной.
      Петушня позорная.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka > Алексей З 5 апреля, 21:17

      Кого подкладывают , а ты сам подкладываешься .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid > Алексей З 5 апреля, 21:18

      петушня заголосила исключительно в твоём лице) гы-гы!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka > dauzhhhhh 5 апреля, 21:19

      Бандадеш - это со столицей во Львове ? Может правильнее "Бандерлэнд" ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka > Forvard47 5 апреля, 21:21

      А ты сейчас "подливы" напустил .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 21:23

      Когда у тебя переходный этап начнется? Прыщи уже полезли?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 