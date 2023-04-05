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«Зенит» планирует провести матч с китайским клубом

5 апреля 2023, 20:10
7

«Зенит» включен в правительственный план по расширению сотрудничества России и Китая в спортивной сфере. В его рамках клуб намерен провести товарищеский матч с каким-либо китайским клубом.

«Пока «Зенит» не начал конкретных переговоров с каким-то клубом. В данный момент петербуржцы прорабатывают разные сценарии взаимодействия», – сообщил источник.

Также планируются другие перекрестные футбольные мероприятия: детские лагеря, обучение тренеров и игроков.

  • «Зенит» – лидер РПЛ.
  • Команда близка к 5 чемпионству подряд.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (153,8 миллиона евро).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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Сам_себе_сказал
1680716395
взаимодействие,обмен опытом,это всегда хорошо...
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diamondfan
1680719074
Спартакавщина всегда была в зависти, и теперь что бы не обосраться, чушь несут!
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diamondfan
1680719123
Спатрак гей - клуб всегда был и будет!
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пандион
1680724852
Против фануйди объединяться надо.а не собачится!
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paracetamol
1680759667
Только Зенит в план и можно включать. Если включить свинарник, то он опять развоняется, но уже не на всю Европу, а на всю Азию! Надо гнать такие клупы из нашего чемпа!
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ilichkadr
1680764626
Корейцы в Зените уже были, играли не плохо. Пора бы парочку китайцев пригласить в обмен на Кассьерру или Кузяева.
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