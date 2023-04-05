«Зенит» планирует провести матч с китайским клубом

«Зенит» включен в правительственный план по расширению сотрудничества России и Китая в спортивной сфере. В его рамках клуб намерен провести товарищеский матч с каким-либо китайским клубом.
«Пока «Зенит» не начал конкретных переговоров с каким-то клубом. В данный момент петербуржцы прорабатывают разные сценарии взаимодействия», – сообщил источник.
Также планируются другие перекрестные футбольные мероприятия: детские лагеря, обучение тренеров и игроков.
- «Зенит» – лидер РПЛ.
- Команда близка к 5 чемпионству подряд.
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (153,8 миллиона евро).
Источник: «Чемпионат»