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    Малком сравнил дерби «Зенит» – «Спартак» с матчем «Барселона» – «Реал»

    Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о самых принципиальных матчах, в которых принимал участие.

    «Помню ли я свое первое Эль Класико? А как такое можно забыть? Играть в Класико – это что-то особенное, уникальное.

    Я играл в принципиальных матчах «Коринтианс»«Палмейрас» и «Зенит»«Спартак», но «Барселона»«Реал» – это нечто другое, особенное. Это два самых больших клуба в мире», – сказал Малком.

    • Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
    • Малком в России с 2019 года.
    • В феврале он получил российский паспорт.

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    Источник: Relevo

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    05.04.2023 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 5 апреля, 17:55

      Ну как бы ставить в один ряд никому не известный в Европе Спартак с грандами смешно. Тем более он превратился в заурядный российский середняк и фарм клуб Зенита. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      RedMaksim97 5 апреля, 17:33

      Спартак-Зенит это никакое не Классико. Это проплаченная пропаганда газом

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 17:02

      Спартак -Зенит принципиальное соперничество , но не более. Главное дерби страны Спартак-ЦСКА, у современного Зенита история с 2007 года.
      Ребята из грязи и в князи , ваше место у ....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > Алексей З 5 апреля, 17:04

      Дерби и Эль Класико разные вещи

      1
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > Алексей З 5 апреля, 17:14

      У Срамтака история закончилась 2001 году

      2
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      Рейтинг: +33609

      oyabun 5 апреля, 17:00

      Увы, Спартак сейчас ни "Барселона" ни "Реал" в нашем Чемпионате.

      0
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