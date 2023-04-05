Малком сравнил дерби «Зенит» – «Спартак» с матчем «Барселона» – «Реал»

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о самых принципиальных матчах, в которых принимал участие.
«Помню ли я свое первое Эль Класико? А как такое можно забыть? Играть в Класико – это что-то особенное, уникальное.
Я играл в принципиальных матчах «Коринтианс» – «Палмейрас» и «Зенит» – «Спартак», но «Барселона» – «Реал» – это нечто другое, особенное. Это два самых больших клуба в мире», – сказал Малком.
- Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
- Малком в России с 2019 года.
- В феврале он получил российский паспорт.
Источник: Relevo