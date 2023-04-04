Футболист «Сочи» рассказал, что его родители не могут прийти на стадион из-за Fan ID

Защитник «Сочи» Сергей Терехов недоволен системой Fan ID.
– Как развивается в вашей семье история с получением Fan ID – вы не так давно говорили, что родители теперь не сходят на футбол. Но появились послабления.
– Ничего с того времени не поменялось. Как тогда считал, так и сейчас считаю – теперь мои родители не могут попасть на футбол.
У родителей нет «Госуслуг», у моего отца кнопочный телефон и самостоятельно на стадион попасть он не может. Он может с телефона позвонить. Все это печально.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- Накануне стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.
Источник: «РБ Спорт»