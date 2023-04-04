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    Футболист «Сочи» рассказал, что его родители не могут прийти на стадион из-за Fan ID

    Защитник «Сочи» Сергей Терехов недоволен системой Fan ID.

    – Как развивается в вашей семье история с получением Fan ID – вы не так давно говорили, что родители теперь не сходят на футбол. Но появились послабления.

    – Ничего с того времени не поменялось. Как тогда считал, так и сейчас считаю – теперь мои родители не могут попасть на футбол.

    У родителей нет «Госуслуг», у моего отца кнопочный телефон и самостоятельно на стадион попасть он не может. Он может с телефона позвонить. Все это печально.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Накануне стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7018

      sochi-2013 47 секунд назад

      Печально, что ты отцу телефон не можешь купить.
      Бедствуешь, бедолага?

      0
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak 1 час назад

      Тупой и ещё тупее

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      Рейтинг: +5456

      neim 2 часа назад

      Я что-то не соображу, а чем кнопочный телефон мешает оформить карту болельщика. Да и нужен ли он вообще ?

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      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 часа назад

      Купи папе смартфон, не нищий чай?

      0
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      Рейтинг: +55314

      MaxRnD > paracetamol 1 час назад

      Купить смартфон только для оформления фанайди ? Зачем этот гемор пожилому человеку при наличии дивана и телевизора ?

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