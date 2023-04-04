Евсеев рассказал, за что болельщики «Спартака» должны благодарить Федуна

Ну а как не отметить построенный стадион при работе Федуна. Клуб с такими богатыми достижениями не имел своего дома. Сейчас это современный стадион с хорошей инфраструктурой.
Тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».
«Как воспринял новость об уходе Федуна из «Спартака»? Никак не воспринял. Команда же не осталась без денег. Что изменилось? Ушли и ушли, много ведь факторов.
Ему нужно сказать спасибо за построенный стадион. Я был в «Спартаке» с 1993 по 2000 год, видел, что клуб хотел построить стадион, Романцев хотел. Считаю, что стадион — это плюс. Федуну нужно сказать за это спасибо, там рядом сделали ещe поля, а то, что уехали с базы, — решение тренерского штаба.
Можно сказать, что результатов не было при таких вложениях? Так случилось. «Динамо» не может стать чемпионом с 1976 года. «Спартак» должен радоваться, что чемпионами были», – сказал Евсеев в видео на ютуб-канале «Фабрика Футбола».
- Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
- При нем команда взяла все российские трофеи.
- Сейчас «Спартак» в ведении «Лукойла».