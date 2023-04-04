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    Евсеев рассказал, за что болельщики «Спартака» должны благодарить Федуна

    Тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

    «Как воспринял новость об уходе Федуна из «Спартака»? Никак не воспринял. Команда же не осталась без денег. Что изменилось? Ушли и ушли, много ведь факторов.

    Ему нужно сказать спасибо за построенный стадион. Я был в «Спартаке» с 1993 по 2000 год, видел, что клуб хотел построить стадион, Романцев хотел. Считаю, что стадион — это плюс. Федуну нужно сказать за это спасибо, там рядом сделали ещe поля, а то, что уехали с базы, — решение тренерского штаба.

    Можно сказать, что результатов не было при таких вложениях? Так случилось. «Динамо» не может стать чемпионом с 1976 года. «Спартак» должен радоваться, что чемпионами были», – сказал Евсеев в видео на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем команда взяла все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» в ведении «Лукойла».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 2 часа назад

      Ну а как не отметить построенный стадион при работе Федуна. Клуб с такими богатыми достижениями не имел своего дома. Сейчас это современный стадион с хорошей инфраструктурой.

      1
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      "...Никак не воспринял... Ушли и ушли... " Вот и вся оценка.

      0
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      Рейтинг: +1614

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Болельщики должны целовать руки Фердуну. Нет такого спонсора, который выбросил бы 2+ миллиарда мазутных денег, добытых за счет российских народных недр на заведомо убыточный проект. Это мазохизм называется. Пока бесконечно сыпалось бабло держались в крепких середняках. А теперь путь в Пердив с таким физруком открыт.
      Пи Си. Стадион фердун строил только потому, чтобы отжать вокруг земли надо было и застроить их человейниками. Гыгыгы

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      Рейтинг: +8152

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      ты мудила за газсрем скажи-----и за какие деньги баклан-арену построили

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      Рейтинг: +17683

      Barmaleushka > nik55 1 час назад

      ГПА построена на средства городского бюджета .

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      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      ага, лет 15 пилили-пилили "городской бюджет"... Тебе самому верится, что несколько десятков миллиардов рублей выделил городской бюджет?

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