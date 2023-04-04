Федотов рассказал о разнице между ЦСКА и другими клубами РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о разнице при работе в ЦСКА и других клубах РПЛ.

«Я не вижу для себя разницы при работе в других клубах и в ЦСКА. Единственное, конечно, это масштаб города и клуба.

Здесь нужно время, но его никто много не даст. Уровень стресса тренера не зависит от клуба. Я испытывал некоторый уровень ответственности. Но все же футбол — это наша страсть, наша любовь.

Никто не ставит задачу «результат не важен». Он всегда имеет значение. Всегда даем посыл футболистам, чтобы они на поле отдавались без остатка. Иногда получается, иногда не получается», — сказал Федотов.