Анри посоветовал Месси уйти из «ПСЖ» из-за парижских болельщиков

Тьерри Анри отреагировал на поведение болельщиков «ПСЖ».

В воскресенье парижане дома проиграли «Лиону» – 0:1.

Перед матчем фанаты освистали Лионеля Месси.

По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.

«Было неловко слышать это. Нельзя освистывать одного из лучших игроков команды, у которого 13 голов + 13 ассистов в сезоне Лиги 1.

Ради любви к футболу он должен вернуться в «Барселону». Лично я хотел бы, чтобы он завершил карьеру там», – сказал Анри.