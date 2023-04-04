Анри посоветовал Месси уйти из «ПСЖ» из-за парижских болельщиков

Тьерри Анри отреагировал на поведение болельщиков «ПСЖ».
- В воскресенье парижане дома проиграли «Лиону» – 0:1.
- Перед матчем фанаты освистали Лионеля Месси.
- По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.
«Было неловко слышать это. Нельзя освистывать одного из лучших игроков команды, у которого 13 голов + 13 ассистов в сезоне Лиги 1.
Ради любви к футболу он должен вернуться в «Барселону». Лично я хотел бы, чтобы он завершил карьеру там», – сказал Анри.
Источник: Football Espana